Parlament berät über deutsche Olympia-Bewerbung

Werbung für Olympiabewerbung im Münchner Olympiapark.

Ein Antrag unterstützt die deutsche Bewerbung zur Austragung der Olympischen Sommerspiele. (© picture alliance / SZ Photo / Robert Haas)

Liveübertragung: Donnerstag, 4. Dezember, 11.20 Uhr

Die Koalitionsfraktionen von CDU/CSU und SPD sowie die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen haben einen gemeinsamen Antrag mit dem Titel „Olympische und Paralympische Sommerspiele – Volle Unterstützung einer deutschen Bewerbung“ angekündigt. Er soll am Donnerstag, 4. Dezember 2025, nach einstündiger Debatte dem federführenden Ausschuss für Sport und Ehrenamt zur weiteren Beratung überwiesen werden. (hau/28.11.2025)