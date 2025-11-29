Liveübertragung: Donnerstag, 4. Dezember, 11.20 Uhr

Die Koalitionsfraktionen von CDU/CSU und SPD sowie die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen haben einen gemeinsamen Antrag mit dem Titel „Olympische und Paralympische Sommerspiele – Volle Unterstützung einer deutschen Bewerbung“ angekündigt. Er soll am Donnerstag, 4. Dezember 2025, nach einstündiger Debatte dem federführenden Ausschuss für Sport und Ehrenamt zur weiteren Beratung überwiesen werden. (hau/28.11.2025)