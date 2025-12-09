Alle Jahre wieder kehrt im Deutschen Bundestag die Weihnachtszeit ein und lässt zwischen Debatten und hitzigen Momenten für einen Augenblick Ruhe, Lichterglanz und Besinnung aufkommen. Seit 2002 lädt der Deutsche Bundestag in der Vorweihnachtszeit Gäste ein, die mit ihren Beiträgen nicht nur weihnachtliche Stimmung verbreiten, sondern den Abgeordneten auch besondere Botschaften mit auf den Weg geben.

Erste Chanukka-Feier im Bundestag

So wurde am Montag, 15. Dezember 2025, erstmals im Bundestag das jüdische Lichterfest Chanukka gefeiert. Dazu stellte die Interessengemeinschaft Bernhard-Kreis einen Chanukka-Leuchter im Marie-Elisabeth-Lüders-Haus auf. Der Bernhard-Kreis ist eine Initiative von Mitarbeitern des Bundestages zur Förderung des jüdischen Lebens und zur Bekämpfung von Antisemitismus in Deutschland.

Bundestagsvizepräsident Bodo Ramelow eröffnete die Feier mit einer Gedenkminute an die Opfer des Anschlags auf das Chanukka-Fest am Vortag im australischen Sydney. „Wir erinnern daran, dass gestern 15 Menschenleben ausgelöscht wurden, als sie das Gleiche taten wie wir hier heute“, sagte Ramelow. „Es war kein Mord an einem anderen Ort, sondern ein Mord, der an uns allen geschehen ist.“ Die Mehrheitsgesellschaft dürfe nicht wegsehen, wenn Jüdinnen und Juden gezwungen seien, Schutzräume aufzusuchen, weil ihr Leben eingeengt werde. Wenn dies geschehe, wirke sich die Einschränkung am Ende auf alle aus, erklärte Ramelow.

Im Anschluss an die Gedenkminute wurden die ersten beiden Kerzen des Chanukka-Leuchters entzündet. Mit dem Entzünden der Kerzen wird an die Wiedereinweihung („Chanukka“) des Tempels in Jerusalem Im Jahr 164 vor Christus erinnert, nachdem dieser längere Zeit unter griechisch-syrischer Fremdherrschaft gestanden hatte. Dafür wird acht Tage lang jeden Abend eine Kerze auf dem Chanukka-Leuchter angezündet – bis am Ende der Chanukka-Zeit alle Kerzen leuchten.

Botschaft des Friedens: Licht aus Bethlehem

Bereits zuvor hatte Ramelow im Paul-Löbe-Haus den „Ring deutscher Pfadfinder*innen Verbände e. V.“ begrüßt und das Friedenslicht aus Bethlehem entgegengenommen. Ramelow bedankte sich bei den Pfadfinderinnen und Pfadfindern für Ihre Arbeit, die mit Blick auf die aktuellen weltweiten Krisen besonders wichtig sei. „Ihr seid an einem sehr besonderen Tag im Deutschen Bundestag. Einem Tag, an dem Wolodymyr Selenskyj zu Besuch ist und es wortwörtlich um Frieden geht.“

Auch der Anschlag auf ein jüdisches Chanukka-Fest in Sydney zeige, wie „dünn das Eis ist“. „Wir waren dem Frieden noch nie so weit entfernt wie heute“, sagte Ramelow. „Schließlich bedeutet Frieden nicht nur die Abwesenheit von Krieg. Es ist auch das Miteinanderleben – so unterschiedlich wir auch sind.“

Die Übergabe des Friedenslichts ist als Weihnachtsbrauch fest im Deutschen Bundestag verankert. Jedes Jahr wird dazu ein Licht in der Geburtsgrotte Jesu in Bethlehem entzündet und bis Heiligabend rund um die Welt weitergegeben. (mtt/16.12.2025)