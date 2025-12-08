Liveübertragung: Mittwoch, 17. Dezember, 15.05 Uhr

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) gibt am Mittwoch, 17. Dezember 2025, vor dem Bundestag eine Regierungserklärung zum Europäischen Rat am 18. und 19. Dezember ab. Der 25-minütigen Regierungserklärung schließt sich eine 90-minütige Aussprache an.

Europäischer Rat am 18. und 19. Dezember

In Brüssel treffen sich die Staats- und Regierungschefs der EU-Mitgliedstaaten sowie der Präsident des Europäischen Rates und die Präsidentin der EU-Kommission zum EU-Gipfel. Laut der vorläufigen Tagesordnung wird die Lage in der Ukraine sowie im Nahen Osten eine Rolle spielen.

Der Europäische Rat wird sich auch mit dem Mehrjähriger Finanzrahmen der EU (MFR) von 2028 bis 2034 befassen. Weitere Themen sind Migration, die EU-Erweiterung sowie Geoökonomie und Wettbewerbsfähigkeit. (hau/08.12.2025)