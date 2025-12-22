Frauen

Stärkung von Schwangeren und Müttern bei Existenzgründung

Schwangere Frau benutzt Handy und Laptop in einer Boutique für Babykleidung.

Die Vereinbarkeit von Schwanger- und Mutterschaft mit beruflicher Existenzgründung ist Thema der Debatte. (© picture alliance / Westend61 | Kniel Synnatzschke)

Liveübertragung: Mittwoch, 14. Januar, 18.40 Uhr

Elternschaft und Existenzgründung ermöglichen – Den Schutz von selbstständigen Schwangeren und Müttern anpassen und verbessern“ lautet der Titel eines von der AfD-Fraktion angekündigten Antrags, den der Bundestag am Mittwoch, 14. Januar 2026, berät. Nach halbstündiger Debatte ist die Überweisung des noch nicht vorliegenden Antrags an den federführenden Ausschuss für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend geplant. (hau/22.12.2025)