Zeit: Mittwoch, 14. Januar 2026, 17 bis 18.30 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 2.200



Die Kinderkommission des Deutschen Bundestages (Kiko) hat sich am Mittwoch, 14. Januar 2026, in einem öffentlichen Fachgespräch mit dem Thema „Blinde Flecken (2. Teil): Wenn Kinder Eltern unterstützen – Young Carers in Deutschland“ befasst. Das Fachgespräch zum 1. Teil fand am 3. Dezember 2025 statt.

Die Kommission zur Wahrnehmung der Belange der Kinder (Kinderkommission, KiKo) ist ein Unterausschuss des Ausschusses für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Ihre fünf Mitglieder haben eine ganz spezielle Aufgabe: die Interessenvertretung für Kinder und Jugendliche. (14.01.2026)