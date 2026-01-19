Inneres

Plenum berät über Antrag zur Bekämpfung von Clankriminalität“

Auf dem Marktplatz ist an einer Scheibe neben eine Einschussloch eine Markierung angebracht.

Der Bundestag befasst sich in einer Debatte mit dem Thema Kriminalität. (© picture alliance/dpa/TNN | Erwin Pottgiesser)

Liveübertragung: Donnerstag, 29. Januar, 10.30 Uhr

Clankriminalität entschieden bekämpfen – Bürger und Rechtsstaat schützen“ fordert die AfD-Fraktion in einem so betitelten Antrag, der am Donnerstag, 29. Januar 2026, durch das Parlament beraten wird. Im Anschluss an die 60-minütige Debatte soll der aktuell noch nicht vorliegende Antrag dem federführenden Innenausschuss zur weiteren Beratung überwiesen werden. (eis/26.01.2026)