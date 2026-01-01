Liveübertragung: Mittwoch, 28. Januar, 19.15 Uhr

„Die ,vergessenen‘ queeren Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung“ lautet der Titel eines von der Fraktion Die Linke avisierten Antrags, den der Bundestag am Mittwoch, 28. Januar 2026, berät. Nach 30-minütiger Debatte soll der aktuell noch nicht vorliegende Antrag dem federführenden Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz zur weiteren Beratung überwiesen werden. (hau/16.01.2026)

