Bundestagspräsidentin Julia Klöckner ist in Israel mit ihrem Amtskollegen, Knesset-Präsident Amir Ohana, zusammengetroffen. Ohana hatte sie zu einem offiziellen Besuch eingeladen. Im Beisein des Knesset-Präsidenten legte sie am Mittwoch, 11. Februar 2026, in der Internationalen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem einen Kranz nieder.

Bundestagspräsidentin Julia Klöckner traf in Jerusalem mit ihrem israelischen Amtskollegen, Knesset-Präsident Amir Ohana, zusammen. (© Deutscher Bundestag / Xaver Heinl)

Yad Vashem wurde im Jahr 1956 durch ein von der Knesset, dem israelischen Parlament, beschlossenes Gesetz gegründet. Seine Aufgabe ist das Gedenken an den Holocaust, seine Dokumentation, Erforschung und Vermittlung. Dazu gehören die Erinnerung an die sechs Millionen von den Nazis und ihren Helfershelfern ermordeten Juden, an die zerstörten jüdischen Gemeinden und die Ghetto- und Widerstandskämpfer, aber auch die Ehrung der Gerechten unter den Völkern, die während des Holocausts ihr Leben auf Spiel setzten, um Juden zu retten:

Neben dem Austausch mit ihrem Präsidentenkollegen wird die Bundestagspräsidentin während ihres dreitägigen Besuchs auch mit Jair Lapid, dem Führer der parlamentarischen Opposition, sowie weiteren hochrangigen politischen Vertretern zusammenkommen. Außerdem wird es ein Treffen mit der deutsch-israelischen Freundschaftsgruppe der Knesset geben. Im Mittelpunkt stehen die bilateralen Beziehungen, die Lage in der Region, die geopolitische Situation sowie die Cyber-Sicherheit zum Schutz der Parlamente.

Die Bundestagspräsidentin wir auch das Nova-Festival-Memorial aufsuchen. Beim Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 wurden hier Hunderte Menschen ermordet und viele weitere verschleppt. Darüber hinaus will sich die Präsidentin über die aktuelle Lage im Gaza-Streifen informieren. Weitere Programmpunkte sind unter anderem Gesprächsrunden mit Vertreterinnen und Vertretern der Zivilgesellschaft aus Israel und den Palästinensischen Gebieten sowie den deutschen politischen Stiftungen im Land. (vom/11.02.2026)