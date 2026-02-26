Auf Verlangen der Koalitionsfraktionen CDU/CSU und SPD hat sich der Bundestag am Donnerstag, 26. Februar 2026, in einer Aktuellen Stunde mit dem Thema „Verwandtenbeschäftigung bei AfD-Abgeordneten – Bereicherung auf Staatskosten vermeiden, rechtliche Konsequenzen ziehen“ befasst.

In einer Aktuellen Stunde können Themen von allgemeinem aktuellen Interesse diskutiert werden. Sie findet auf Verlangen einer Fraktion oder von mindestens fünf Prozent der Abgeordneten oder durch Vereinbarung im Ältestenrat statt. (irs/26.02.2026)