Liveübertragung: Donnerstag, 26. Februar, 12.30 Uhr

„Effektive Kontrollen und Zurückweisungen an der Grenze durch Schaffung einer sicheren Rechtsgrundlage“ fordert die AfD-Fraktion in einem so betitelten Antrag, der am Donnerstag, 26. Februar 2026, erstmals im Bundestag beraten wird. Im Anschluss an die 60-minütige Debatte soll der noch nicht vorliegende Antrag dem federführenden Innenausschuss zur weiteren Beratung überwiesen werden. (hau/02.02.2026)