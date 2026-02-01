Die Fraktion Die Linke hat einen Antrag mit dem Titel „Demokratie fördern statt behindern“ avisiert, den der Bundestag am Mittwoch, 4. März 2026, beraten wird. 30 Minuten sind dafür eingeplant. Danach soll der Antrag den Ausschüssen überwiesen werden. Ob bei den weiteren Beratungen der Ausschuss für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend oder der Ausschuss für Sport und Ehrenamt die Federführung übernimmt, ist derzeit noch offen. (hau/27.02.2026)