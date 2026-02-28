Liveübertragung: Donnerstag, 5. März, 10.10 Uhr

„Untersuchung der Epstein-Dateien jetzt entschlossen in Angriff nehmen“ lautet der Titel eines von der AfD-Fraktion angekündigten Antrags, der am Donnerstag, 5. März 2026, auf der Tagesordnung des Parlaments steht. Er soll nach einer halbstündigen Debatte den Ausschüssen überwiesen werden. Welcher Ausschuss bei den weiteren Beratungen die Federführung übernimmt, ist derzeit noch offen. (hau/27.02.2026)