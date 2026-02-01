Liveübertragung: Donnerstag, 5. März, 12.30 Uhr

Das Parlament widmet sich am Donnerstag, 5. März 2026, dem Thema Geschlechtergerechtigkeit. Grundlage der einstündigen Debatte sind von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen angekündigte Anträge. Der Antrag mit dem Titel „Geschlechtergerechtigkeit voranbringen, Selbstbestimmung für Frauen stärken – Rückschritten entgegentreten“ soll anschließend an den federführenden Ausschuss für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend zur weiteren Beratung überwiesen werden. Bei dem Antrag mit dem Titel „Sichtbar, stark und beteiligt – Gleichstellung von Frauen in der Landwirtschaft sicherstellen“ soll der Ausschuss für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat bei den Beratungen federführend sein. (hau/27.02.2026)