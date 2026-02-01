Frauen

Bundestag berät Anträge zum Thema Geschlechtergerechtigkeit

Die symbolhaften Schattenrisse einer Frau und eines Mannes sind auf zwei Scheiben aufgedruckt.

Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern ist das Thema von zwei Vorlagen, die zur Beratung stehen. (© picture alliance / Bildagentur-online/Ohde)

Liveübertragung: Donnerstag, 5. März, 12.30 Uhr

Das Parlament widmet sich am Donnerstag, 5. März 2026, dem Thema Geschlechtergerechtigkeit. Grundlage der einstündigen Debatte sind von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen angekündigte Anträge. Der Antrag mit dem Titel „Geschlechtergerechtigkeit voranbringen, Selbstbestimmung für Frauen stärken – Rückschritten entgegentreten“ soll anschließend an den federführenden Ausschuss für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend zur weiteren Beratung überwiesen werden. Bei dem Antrag mit dem Titel „Sichtbar, stark und beteiligt – Gleichstellung von Frauen in der Landwirtschaft sicherstellen“ soll der Ausschuss für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat bei den Beratungen federführend sein. (hau/27.02.2026)