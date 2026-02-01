Liveübertragung: Donnerstag, 5. März, 14.40 Uhr

Für die Nutzung der Kernkraft spricht sich die AfD-Fraktion aus. Bei der Bundestagssitzung am Donnerstag, 5. März 2026, stehen zwei von der Fraktion dazu angekündigte Anträge auf der Tagesordnung. Sowohl der Antrag mit dem Titel „Anzahl staatlich subventioniert neu zu errichtender Gaskraftwerke durch den Wiedereinstieg in die Kernenergie verringern“ als auch der Antrag „Kernenergie als umweltfreundliche und saubere Energie anerkennen“ soll nach einer halbstündigen Debatte dem federführenden Ausschuss für Wirtschaft und Energie zur weiteren Beratung überwiesen werden. (hau/27.02.2026)