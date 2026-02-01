Befragung der Bundesregierung

Prien und Schneider stellen sich den Fragen der Abgeordneten

Bildungs- und Familienministerin Karin Prien und Umweltminister Carsten Schneider stellen sich den Fragen der Abgeordneten. (© picture alliance/dpa | Andreas Gora/ Bernd von Jutrczenka)

Liveübertragung: Mittwoch, 4. März, 14 Uhr

Die Sitzungswoche beginnt am Mittwoch, 4. März 2026, mit der eineinhalbstündigen Regierungsbefragung. Darin stellen sich Bildungs- und Familienministerin Karin Prien (CDU) und Umweltminister Carsten Schneider (SPD) den Fragen der Abgeordneten. 

In Sitzungswochen können die Abgeordneten des Deutschen Bundestages mittwochs nach der Sitzung des Bundeskabinetts über die dort besprochenen Vorhaben Auskunft erhalten und Fragen an die Bundesregierung stellen. Die Regierungsbefragung im Plenum dient der Erstinformation der Abgeordneten. Sie beginnt mit je bis zu achtminütigen Berichten der Bundesministerinnen oder -minister zu Themen der morgendlichen Sitzung. Anschließend kann zunächst zu diesen Themen, dann zu weiteren Themen der Kabinettssitzung und schließlich zu sonstigen Angelegenheiten gefragt werden. (eis/27.02.2026)