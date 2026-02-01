Liveübertragung: Donnerstag, 5. März, 14 Uhr

Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages stimmen am Donnerstag, 5. März 2026, über einen Wahlvorschlag zur Besetzung des Amtes des Vizepräsidenten des Bundesrechnungshofes ab. Die Wahl erfolgt geheim und erfordert eine Mehrheit der Mitglieder des Bundestages. Bei der sogenannten absoluten Mehrheit muss das Abstimmungsergebnis um mindestens eine Stimme über der Hälfte aller Abgeordneten liegen.

Amtsvorgänger Christian Ahrendt wurde am 25. Oktober 2012 in das Amt gewählt. Der Jurist war seit 7. Januar 2013 Vizepräsident des Bundesrechnungshofes und hat turnusgemäß nach zwölf Jahren seine Amtszeit im Januar 2025 beendet. Präsident der Behörde mit Sitz in Bonn ist Kay Scheller. Der Bundesrechnungshof prüft die gesamte Haushalts- und Wirtschaftsführung des Bundes. Der Deutsche Bundestag und der Bundesrat wählen auf Vorschlag der Bundesregierung den Präsidenten und den Vizepräsidenten des Bundesrechnungshofes. Deren Amtszeit beträgt zwölf Jahre. Eine Wiederwahl ist nicht möglich. (eis/27.02.2026)