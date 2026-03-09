Liveübertragung: Donnerstag, 19. März, 15.45 Uhr

Den von der AfD-Fraktion angekündigten Antrag mit dem Titel „Frauen schützen – Im Namen der Familienehre versuchte und vollendete Morddelikte statistisch erfassen“ berät der Bundestag am Donnerstag, 19. März 2026, 30 Minuten lang. Anschließend ist die Überweisung an die Ausschüsse geplant. Ob bei den weiteren Beratungen der Innenausschuss oder der Ausschuss für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend die Federführung übernimmt, ist noch strittig. (hau/09.03.2026)