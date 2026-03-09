Liveübertragung: Donnerstag, 19. März, 9 Uhr

Im Bundestag findet am Donnerstag, 19. März 2026, eine Vereinbarte Debatte zum Internationalen Frauentag statt. Dafür sind 60 Minuten eingeplant. Der Internationale Frauentag wird am 8. März begangen. Der Frauentag hat seinen Ursprung bereits im Jahr 1911 und wurde am 19. März gefeiert, um an diesem Tag weltweit auf Frauenrechte, die Gleichstellung der Geschlechter und bestehende Diskriminierungen aufmerksam zu machen. (hau/09.03.2026)