Liveübertragung: Donnerstag, 19. März, 14.35 Uhr

„Transparenz statt Relativierung – Aufarbeitung und Handlungskonsequenzen der InRa-Studie ,Institutionen und Rassismus‘“ lautet der Titel eines von der Linksfraktion angekündigten Antrags, den das Parlament am Donnerstag, 19. März 2026, erstmals beraten wird. Für die Debatte ist eine halbe Stunde vorgesehen. Im Anschluss soll der aktuell noch nicht vorliegende Antrag dem federführenden Innenausschuss zur weiteren Beratung überwiesen werden. (hau/09.03.2026)