Liveübertragung: Donnerstag, 19. März, 13.40 Uhr

Ohne Aussprache überweist der Bundestag am Donnerstag, 19. März 2026, Vorlagen zur weiteren Beratung an die Ausschüsse:

Cannabis: Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen legt einen Gesetzentwurf zur Änderung des Konsumcannabisgesetzes zur Nutzhanfliberalisierung (21/2116) vor. Der Entwurf soll zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Landwirtschaft, Ernährung und Heimatüberwiesen werden.

Förderprogramm: Ebenfalls von den Grünen vorgelegt wird ein Antrag mit dem Titel „30 Jahre Erfolg nicht aufs Spiel setzen – LEADER-Programm sichern“. Die angekündigte Vorlage soll an den Landwirtschaftsausschuss zur Federführung überweisen werden.

GAP: Die Grünen kündigen einen Antrag zur Gemeinsamen Agrarpolitik der Europäischen Union für die Jahre 2028 – 2034 als Stellungnahme gegenüber der Bundesregierung gemäß Artikel 23 Absatz 3 des Grundgesetzes zum Thema Höfe stärken, Klima schützen, Artenvielfalt bewahren, Europa zusammenführen an. Die Vorlage soll an den Landwirtschaftsausschuss zur Federführung überwiesen werden.

(eis/09.03.2026)