Liveübertragung: Mittwoch, 25. März, 16.05 Uhr

Der Bundestag befasst sich am Mittwoch, 25. März 2026, mit Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Auf Verlangen der Koalitionsfraktionen CDU/CSU und SPD findet eine Aktuelle Stunde mit dem Titel „Jegliche Gewalt gegen Frauen und Mädchen bekämpfen – Staatliche Aufgabe und gesellschaftliche Verantwortung“ statt. In einer Aktuellen Stunde können Themen von allgemeinem aktuellen Interesse diskutiert werden. Sie findet auf Verlangen einer Fraktion oder von mindestens fünf Prozent der Abgeordneten oder durch Vereinbarung im Ältestenrat statt. (irs/24.03.2026)