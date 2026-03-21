Liveübertragung: Donnerstag, 26. März, 10.10 Uhr

Die AfD-Fraktion will „Gewalt und andere Formen schwerwiegender Übergriffe an Schulen systematisch erfassen, untersuchen und durch geeignete Maßnahmen verhindern“. Ein so betitelter Antrag steht am Donnerstag, 26. März 2026, auf der Tagesordnung des Parlaments. Außerdem kündigt die Fraktion an, einen Antrag mit dem Titel „Kinder- und Jugendschutz vor religiösem Zwang, Mobbing und gruppendynamischen Druck stärken – auch Konversionsdruck wirksam begegnen“ vorzulegen. Nach einer 60-minütigen Aussprache sollen die Anträge an die Ausschüsse überwiesen werden. Ob bei den weiteren Beratungen für den ersten Antrag der Ausschuss für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend oder der Innenausschuss die Federführung übernimmt, ist derzeit noch offen. Der zweite Antrag soll vom Bildungsausschuss federführend beraten werden. (hau/20.03.2026)