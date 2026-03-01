Liveübertragung: Mittwoch, 25. März, 18.05 Uhr

Der von der AfD-Fraktion angekündigte Gesetzentwurf „zur Ächtung politisch motivierter Boykottmaßnahmen durch Nichtregierungsorganisationen“ steht am Mittwoch, 25. März 2026, auf der Tagesordnung des Bundestages. Er soll nach halbstündiger Debatte an die Ausschüsse überwiesen werden. Welcher Ausschuss bei den weiteren Beratungen die Federführung übernimmt, ist derzeit noch offen. (hau/20.03.2026)