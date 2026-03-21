Liveübertragung: Donnerstag, 26. März, 13.50 Uhr

Ohne Aussprache überweist der Bundestag am Donnerstag, 26. März 2026, Vorlagen zur weiteren Beratung an die Ausschüsse:

Steuerberatung: Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen kündigt an, einen Antrag mit dem Titel „Berufsrecht der Steuerberaterinnen und Steuerberater modernisieren – EU-Recht einhalten, Selbstständige und Kleinunternehmen entlasten und Fachkräftemangel begegnen“ vorzulegen. Die Vorlage soll an den Finanzausschuss zur federführenden Beratung überwiesen werden.

Tariflöhne: Die Fraktion Die Linke legt einen Antrag ( 21/4540 ) für tarifliche Standards und sichere Arbeitsplätze im deutschen Spitzensport vor. Der Antrag soll an den Sportausschuss überwiesen werden. Darin verweist die Fraktion darauf, dass der deutsche Spitzensport auf hochqualifizierte und engagierte Trainer angewiesen sei. Gleichzeitig befinde sich der Trainerberuf aber in einer Krise. Mehr als 50 Prozent aller Bundestrainer arbeiteten unter befristeten oder Kettenarbeitsverträgen, viele ohne Perspektive auf Entfristung. „Grund hierfür ist die fehlende gesicherte Finanzierung durch den Bund“, kritisiert Die Linke.

(eis/che/20.03.2026)

Sie fordert deshalb von der Bundesregierung unter anderem, die Förderrichtlinie des Bundes zur „Förderung von Bundessportfachverbänden“ so anzupassen, dass das Einhalten von Gehaltsuntergrenzen analog zum Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD Bund) als Voraussetzung einer Zuwendung an einen Bundesportfachverband etabliert wird. Außerdem müsse der Titel zur Förderung von Bundesportverbänden im Regierungsentwurf zum Haushalt 2027 erhöht werden, damit den geförderten Bundessportfachverbänden eine Vergütung des Leistungssportpersonals nach dem Standard des TVöD Bund ermöglicht wird, heißt es in dem Antrag weiter.



…

b) Beratung des Antrags der Abgeordneten Christian

Görke, Jorrit Bosch, Nicole Gohlke, weiterer

Abgeordneter und der Fraktion Die Linke

Gute Arbeit, tarifliche Standards und sichere

Arbeitsplätze auch für das Leistungssportpersonal

Drucksache 21/4540

Überweisungsvorschlag:

A. f. Sport und Ehrenamt (f)