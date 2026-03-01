Liveübertragung: Donnerstag, 26. März, 15.50 Uhr

Die Wohnungsbaupolitik steht am Donnerstag, 26. März 2026, im Mittelpunkt einer Bundestagsdebatte. Grundlage dafür sind zwei von der Fraktion Die Linke avisierte Anträge. Sowohl der Antrag „Wohnungslose Frauen besser schützen – Geschlechterspezifische Bedarfe in der Wohnungslosenhilfe konsequent berücksichtigen“ als auch der Antrag mit dem Titel „Forderungen der Initiative HouseEurope für Erhalt, Renovierung und Umbau umsetzen und unnötigen Abriss beenden“ soll nach der halbstündigen Beratung dem federführenden Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen überwiesen werden. (hau/20.03.2026)

