Die Linksfraktion will „Rekordkürzungen in der Entwicklungszusammenarbeit stoppen, Milliardärsmacht begrenzen, globale Gerechtigkeit durch Umverteilung stärken“. Ein so betitelter Antrag soll am Donnerstag, 16. April 2026, durch das Parlament debattiert werden. 20 Minuten sind für die Aussprache vorgesehen. Im Anschluss soll der aktuell noch nicht vorliegende Antrag dem federführenden Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung zur weiteren Beratung überwiesen werden. (hau/30.03.2026)