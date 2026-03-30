Entwicklung

Kürzungen in der Entwick­lungszusammen­arbeit

Abbildung einer Tafel an einer Wand mit 17 bunten Quadraten, die die 17 Nachhaltigkeitsziele aufzählen und darstellen.

Die 17 Nachhaltigkeitsziele der UN sind ein programmatischer Rahmen zur Verwirklichung einer weltweiten nachhaltigen Gesellschaft. (© picture alliance / epd-bild | Christian Ditsch)

Die Linksfraktion will „Rekordkürzungen in der Entwicklungszusammenarbeit stoppen, Milliardärsmacht begrenzen, globale Gerechtigkeit durch Umverteilung stärken“. Ein so betitelter Antrag soll am Donnerstag, 16. April 2026, durch das Parlament debattiert werden. 20 Minuten sind für die Aussprache vorgesehen. Im Anschluss soll der aktuell noch nicht vorliegende Antrag dem federführenden Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung zur weiteren Beratung überwiesen werden. (hau/30.03.2026)