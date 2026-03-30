Liveübertragung: Donnerstag, 16. April, 15.05 Uhr

Der Bundestag berät am Donnerstag, 16. April 2026, einen von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen angekündigten Antrag mit dem Titel „Tierschutz und Forschung Hand in Hand – Versuchstiere wirksam schützen“. Für die Aussprache sind 30 Minuten eingeplant. Anschließend soll der aktuell noch nicht vorliegende Antrag dem bei den weiteren Beratungen federführenden Ausschuss für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat überwiesen werden. (hau/30.03.2026)

