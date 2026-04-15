Zeit: Mittwoch, 15. April 2026, 17 bis 18.30 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 2.200



Die Kinderkommission des Deutschen Bundestages (Kiko) hat sich am Mittwoch, 15. April 2026, in einem öffentlichen Fachgespräch mit dem Thema „Kinderfilm – Bedeutung, Förderung und Sichtbarkeit“ befasst. Die KiKo ist ein Unterausschuss des Ausschusses für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Ihre fünf Mitglieder haben eine ganz spezielle Aufgabe: die Interessenvertretung für Kinder und Jugendliche. (15.04.2026)