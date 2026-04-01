Liveübertragung: Donnerstag, 23. April, 12.35 Uhr

Ohne Aussprache stimmt der Bundestag am Donnerstag, 23. April 2026, über mehrere Vorlagen ab:

Wahl 2025: Abgestimmt wird etwa über die Fünfte Beschlussempfehlung des Wahlprüfungsausschusses zu Einsprüchen anlässlich der Wahl zum 21. Deutschen Bundestag am 23. Februar 2025 (21/5300).

Petitionen: Das Parlament entscheidet zudem über elf Beschlussempfehlungen des Petitionsausschusses zu Petitionen, die beim Bundestag eingegangen waren und vom Petitionsausschuss beraten wurden. Es handelte sich dabei um die Sammelübersichten 223 bis 233 (21/5353, 21/5354, 21/5355, 21/5356, 21/5357, 21/5358, 21/5359, 21/5360, 21/5361, 21/65362, 21/5363).

(ste/17.04.2026)