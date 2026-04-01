Liveübertragung: Mittwoch, 22. April, 17.30 Uhr

Das Parlament berät am Mittwoch, 22. April 2026, den von der Bundesregierung avisierten Gesetzentwurf „zur Umsetzung der Änderungen der Richtlinie (EU) 2014/30 und der Richtlinie (EU) 2014/53 durch die Richtlinie (EU) 2024/2749 in das Elektromagnetische-Verträglichkeit-Gesetz und in das Funkanlagengesetz in Bezug auf Notfallverfahren bei einem Binnenmarkt-Notfall“. Er soll nach halbstündiger Aussprache dem Ausschuss für Wirtschaft und Energie zur weiteren Beratung überwiesen werden.

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Die Notfallverfahren beruhen auf der Verordnung (EU) 2024/2747, die einen unionsweiten Rahmen für Maßnahmen bei schweren Störungen des Binnenmarkts schafft, um im Krisenfall das Funktionieren des Binnenmarkts und insbesondere die Verfügbarkeit bestimmter krisenrelevanter Waren sicherzustellen, heißt es. Hierdurch werde auf die Erfahrungen aus früheren Krisen, insbesondere Herausforderungen zu Beginn der Covid-19-Krise reagiert, in denen sich gezeigt habe, „dass der freie Verkehr von Waren, Personen und Dienstleistungen sowie die Funktionsfähigkeit von Lieferketten stark beeinträchtigt werden können“.

Mit der ergänzenden Richtlinie (EU) 2024/2749 habe die Europäische Union mehrere sektorspezifische Harmonisierungsrechtsakte um Regelungen ergänzt, die im Krisenfall das Funktionieren des Binnenmarkts und insbesondere die Verfügbarkeit bestimmter Produkte sicherstellen sollen, schreibt die Bundesregierung. (hau/17.04.2026)