Parlament

Antrag zur Reaktivierung von Atomkraftwerken wird debattiert

Ein Foto des Kernkraftwerks Brokdorf mit Atomkuppel, Schornstein und Sicherheitszaun. Der Himmel ist blau.

Die AfD will zurück zur Atomkraft und die Wiederinbetriebnahme stillgelegter Kernkraftwerke prüfen lassen. (© picture alliance / Christine König | Christine König)

Liveübertragung: Mittwoch, 22. April, 18.05 Uhr

Die AfD-Fraktion fordert die Einsetzung einer Expertenkommission „zur Prüfung der Wiederinbetriebnahme abgeschalteter Kernkraftwerke“. Ein entsprechender Antrag (21/5478) soll am Mittwoch, 22. April 2026, erstmals im Bundestag beraten werden. Strittig ist jedoch, ob die Abgeordneten nach der Debatte direkt über die Vorlage entscheiden oder ob sie den aktuell noch nicht vorliegenden Antrag zur weiteren Beratung an die Ausschüsse überweisen. (irs/21.04.2026)