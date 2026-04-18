Liveübertragung: Mittwoch, 22. April, 18.05 Uhr

Die AfD-Fraktion fordert die Einsetzung einer Expertenkommission „zur Prüfung der Wiederinbetriebnahme abgeschalteter Kernkraftwerke“. Ein entsprechender Antrag (21/5478) soll am Mittwoch, 22. April 2026, erstmals im Bundestag beraten werden. Strittig ist jedoch, ob die Abgeordneten nach der Debatte direkt über die Vorlage entscheiden oder ob sie den aktuell noch nicht vorliegenden Antrag zur weiteren Beratung an die Ausschüsse überweisen. (irs/21.04.2026)