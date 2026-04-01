Liveübertragung: Donnerstag, 23. April, 10.10 Uhr

„Polizeiliche Kriminalstatistik sowie Berichtswesen zur Ausländerkriminalität mit maximaler Offenheit zur Effektivitätssteigerung sicherheitspolitischer Maßnahmen ausgestalten“ lautet der Titel eines von der AfD-Fraktion angekündigten Antrags, der am Donnerstag, 23. April 2026, auf der Tagesordnung des Parlaments steht. Nach einstündiger Debatte soll der Antrag dem federführenden Innenausschuss zur weiteren Beratung überwiesen werden. (hau/17.04.2026)

