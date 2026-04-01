Liveübertragung: Donnerstag, 23. April, 11.20 Uhr

Die erste Lesung des von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen angekündigten Gesetzentwurfes „zur Änderung des Strafgesetzbuches – Konsensbasiertes Sexualstrafrecht – Verbesserung des Schutzes vor sexueller Misshandlung und Vergewaltigung“ findet am Donnerstag, 23. April 2026, statt. 60 Minuten sind dafür eingeplant. Danach soll der Entwurf dem federführenden Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz zur weiteren Beratung überwiesen werden. (hau/17.04.2026)

