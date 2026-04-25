Liveübertragung: Freitag, 8. Mai, 11.55 Uhr

Das Thema Mitbestimmung in Unternehmen und Betrieben steht im Mittelpunkt einer Bundestagsdebatte am Freitag, 8. Mai 2026. Grundlage der halbstündigen Aussprache sind fünf von der Fraktion Die Linke angekündigte Anträge, die im Anschluss dem federführenden Ausschuss für Arbeit und Soziales zur weiteren Beratung überwiesen werden sollen.

Angekündigt sind Anträge mit den Titeln „Zwingende Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats ausbauen“, „Arbeitsgrundlagen von Betriebsräten verbessern“, „Betriebsratsgründungen flächendeckend fördern und vor mitbestimmungsfeindlichen Arbeitgebern schützen“, „Demokratisierung der Arbeitswelt – Belegschaftsrechte im Betrieb ausbauen“ und „Mitbestimmung auf multinationaler Ebene stärken – Reform der Europäischen Betriebsräte zügig umsetzen“. (hau/27.04.2026)