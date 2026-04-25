Forschung

Debatte über den Wissenschaftsstandort Deutschland

Ein Foto eines Gebäudes mit roten Transparenten zur Exzellenzinitiative der Universität Bremen.

Die von der Bundesregierung gefördert Exzellenzstrategie für die Universitäten steht im Mittelpunkt einer Plenardebatte des Bundestages. (© picture alliance / dpa | Ingo Wagner)

Liveübertragung: Donnerstag, 7. Mai, 14.35 Uhr

Wissenschaftsstandort Deutschland stärken – Exzellenzstrategie evaluieren und reformieren – Den Bürokratieabbau endlich umsetzen“, lautet der Titel eines von der AfD-Fraktion angekündigten Antrags, der am Donnerstag, 7. Mai 2026, auf der Tagesordnung des Bundestages steht. Nach einer halbstündigen Debatte soll der Antrag dem federführenden Ausschuss für Forschung, Technologie, Raumfahrt und Technikfolgenabschätzung zur weiteren Beratung überwiesen werden. (hau/27.04.2026)