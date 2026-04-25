Liveübertragung: Donnerstag, 7. Mai, 14.35 Uhr

„Wissenschaftsstandort Deutschland stärken – Exzellenzstrategie evaluieren und reformieren – Den Bürokratieabbau endlich umsetzen“, lautet der Titel eines von der AfD-Fraktion angekündigten Antrags, der am Donnerstag, 7. Mai 2026, auf der Tagesordnung des Bundestages steht. Nach einer halbstündigen Debatte soll der Antrag dem federführenden Ausschuss für Forschung, Technologie, Raumfahrt und Technikfolgenabschätzung zur weiteren Beratung überwiesen werden. (hau/27.04.2026)