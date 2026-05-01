Liveübertragung: Donnerstag, 21. Mai, 14.35 Uhr

„Wettbewerbsfähigkeit und Wohlstand stärken – Abschaffung des CO 2 -Emissionshandelsystems des CO 2 -Grenzausgleichsmechanismus“ lautet der Titel eines von der AfD-Fraktion angekündigten Antrags, den das Parlament am Donnerstag, 21. Mai 2026, erstmals behandelt. Nach 30-minütiger Debatte ist die Überweisung des aktuell noch nicht vorliegenden Antrags an die Ausschüsse vorgesehen. Wer die Federführung bei den weiteren Beratungen übernimmt, ist derzeit noch offen. (hau/08.05.2026)