Europäische Union

Abschaffung des CO2-Emissionshandelsystems gefordert

Das große Stahlwerk in Duisburg-Marxloh am Rhein mit rauchenden Schornsteinen, dampfenden Türmen, Förderbändern und Binnenschiffen.

Der CO2-Emissionshandel ist Gegenstand einer Bundestagsdebatte. (© picture alliance / Rupert Oberhäuser)

Liveübertragung: Donnerstag, 21. Mai, 14.35 Uhr

„Wettbewerbsfähigkeit und Wohlstand stärken – Abschaffung des CO2-Emissionshandelsystems des CO2-Grenzausgleichsmechanismus“ lautet der Titel eines von der AfD-Fraktion angekündigten Antrags, den das Parlament am Donnerstag, 21. Mai 2026, erstmals behandelt. Nach 30-minütiger Debatte ist die Überweisung des aktuell noch nicht vorliegenden Antrags an die Ausschüsse vorgesehen. Wer die Federführung bei den weiteren Beratungen übernimmt, ist derzeit noch offen. (hau/08.05.2026)

 