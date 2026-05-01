Inneres

Antrag zur Bekämpfung einer „Paralleljustiz“

Eine steinerne Büste der Justitia mit verbundenen Augen verziert frontal ein reich verzierten Eingangsfries. Im Bild sind ornamentale Voluten, Ranken und dekorative Kreisformen aus steinernem Relief zu sehen. Über der Büste befindet sich die Inschrift Kriminalgericht

Das Thema Paralleljustiz beschäftigt den Bundestag auf Grundlage eines Antrags. (© picture alliance / Ulrich Baumgarten | Ulrich Baumgarten)

Liveübertragung: Mittwoch, 20. Mai, 18.05 Uhr

Paralleljustiz bekämpfen – Bundesweites Lagebild schaffen“, lautet der Titel eines von der AfD-Fraktion angekündigten Antrags, der am Mittwoch, 20. Mai 2026, auf der Tagesordnung des Parlaments steht. Der aktuell noch nicht vorliegende Antrag soll nach 30-minütiger Debatte den Ausschüssen überwiesen werden. Noch ist offen, wer bei den weiteren Beratungen die Federführung übernimmt. (hau/08.05.2026)

 