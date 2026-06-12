Aktuelle Stunde

Debatte zur Situation pflegender Angehöriger

Nahaufnahme: Zwei aneinandergelegte, faltige Hände mit Altersflecken ruhen auf einem weißen Laken. Links ist eine weitere Hand sichtbar, die die Hände leicht berührt. Im Hintergrund ist blauer Stoff bzw. Kleidung zu erkennen.

Die Pflegepolitik beschäftigt die Abgeordneten des Bundestages. (© picture alliance / ZB | Waltraud Grubitzsch)

Liveübertragung: Freitag, 12. Juni, 14.15 Uhr

Der Bundestag befasst sich am Freitag, 12. Juni 2026, in einer Aktuellen Stunde mit der Situation von pflegenden Angehörigen in Deutschland. Die Debatte mit dem Titel „Wertschätzung sicherstellen, Kürzungen vermeiden – Die Pflege von Angehörigen darf nicht in die Armut führen“ wurde auf Verlangen der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen auf die Tagesordnung des Parlaments gesetzt. (ste/09.06.2026) 