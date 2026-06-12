Liveübertragung: Freitag, 12. Juni, 14.15 Uhr

Der Bundestag befasst sich am Freitag, 12. Juni 2026, in einer Aktuellen Stunde mit der Situation von pflegenden Angehörigen in Deutschland. Die Debatte mit dem Titel „Wertschätzung sicherstellen, Kürzungen vermeiden – Die Pflege von Angehörigen darf nicht in die Armut führen“ wurde auf Verlangen der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen auf die Tagesordnung des Parlaments gesetzt. (ste/09.06.2026)