Verkehr

Aufgabenfremde Maßnahmen bei der Deutschen Bahn

Symbolbild: zwei ICE-Zügen auf Gleisen bei winterlichem Wetter; einer trägt eine Regenbogenlackierung, Signale sind auf Halt

Das Parlament thematisiert die Deutsche Bahn auf Grundlage eines Antrags im Bundestag. (© picture alliance / Eibner-Pressefoto /Ardan Fuessman)

Liveübertragung: Mittwoch, 10. Juni, 20 Uhr

„Leistung statt Regenbogenbeflaggung – Aufgabenfremde Maßnahmen bei der Deutschen Bahn AG unterlassen“, lautet der Titel eines von der AfD-Fraktion angekündigten Antrags, der am Mittwoch, 10. Juni 2026, auf der Tagesordnung des Parlaments steht. Nach halbstündiger Debatte soll der aktuell noch nicht vorliegende Antrag dem federführenden Verkehrsausschuss zur weiteren Beratung überwiesen werden. (hau/26.05.2026)
 