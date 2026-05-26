Forschung

Wissenschaftspolitik steht im Mittelpunkt einer Bundestagsdebatte

Eine Frau steht in einem Zimmer vor einem großen Whiteboard und analysiert mathematische Formeln. Sie ist von hinten zu sehen, trägt einen beigen Rollkragenpullover und hat braunes Haar zu einem Dutt zusammengebunden.

Der Bundestag berät Anträge zur Beschäftigtensituation im Wissenschaftsbetrieb. (© picture alliance / Westend61 | Giorgio Fochesato)

Liveübertragung: Donnerstag, 11. Juni, 14.45 Uhr

Die Wissenschaftspolitik steht im Mittelpunkt einer halbstündigen Bundestagsdebatte am Donnerstag, 11. Juni 2026. Grundlage dafür ist der von der Linksfraktion vorgelegte Antrag „Echte Perspektiven statt Kettenbefristungen – Gute Arbeitsbedingungen für gute Wissenschaft“ (21/6103(Dokument, öffnet ein neues Fenster)) sowie der von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen avisierte Antrag „Gute Arbeit auf dem Campus“. 

Nach 30-minütiger Debatte sollen die beiden aktuell noch nicht vorliegenden Anträge dem federführenden Ausschuss für Forschung, Technologie, Raumfahrt und Technikfolgenabschätzung zur weiteren Beratung überwiesen werden. (hau/26.05.2026)
 