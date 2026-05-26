Familie

Zwangsverheiratungen und Kinderehen in Deutschland

In einem runden, dekorativ gerahmten Wandspiegel ist das verschwommene Spiegelbild einer Person mit langen dunklen Haaren zu sehen, die den Blick nach unten abwendet.

Die Verhinderung von Zwangsverheiratungen und Kinderehen in Deutschland ist das Thema einer Beratung im Plenum des Bundestages. (© picture alliance / photothek | Ute Grabowsky)

Liveübertragung: Donnerstag, 11. Juni, 12.50 Uhr

Auf die „Verhinderung von Zwangsverheiratungen und Kinderehen in Deutschland“ zielt ein so betitelter von der AfD-Fraktion angekündigter Antrag ab, der am Donnerstag, 11. Juni 2026, im Bundestag erstmals debattiert wird. Nach einstündiger Aussprache ist die Überweisung des aktuell noch nicht vorliegenden Antrags an den federführenden Ausschuss für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend zur weiteren Beratung geplant. (hau/26.05.2026)