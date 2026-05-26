Parlament

Vereinbarte Debatte zu deutsch-polnischen Beziehungen

mehrere rot-weißen Flaggen an einem Brückengeländer; ein Mann in dunkler Jacke geht über die Brücke, rechts Autos

Mehrere Nationalflaggen von Polen wehen am Geländer auf polnischer Seite des deutsch-polnischen Grenzübergangs Stadtbrücke von Frankfurt (Oder) in Brandenburg nach Slubice. (© picture alliance/dpa | Patrick Pleul)

Liveübertragung: Mittwoch, 10. Juni, 19.25 Uhr

Im Bundestag gibt es am Mittwoch, 10. Juni 2026, gibt es  eine vereinbarte Debatte zum Thema „35 Jahre deutsch-polnische Beziehungen“. Hintergrund ist der 1991 abgeschlossene deutsch-polnische Nachbarschaftsvertrag. Für die Aussprache sind 30 Minuten vorgesehen. Bei einer Vereinbarten Debatte handelt es sich um Aussprachen über ein bestimmtes Thema ohne eine Vorlage oder eine Regierungserklärung als Beratungsgegenstand. (hau/26.05.2026)
 