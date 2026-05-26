Liveübertragung: Mittwoch, 10. Juni, 19.25 Uhr

Im Bundestag gibt es am Mittwoch, 10. Juni 2026, gibt es eine vereinbarte Debatte zum Thema „35 Jahre deutsch-polnische Beziehungen“. Hintergrund ist der 1991 abgeschlossene deutsch-polnische Nachbarschaftsvertrag. Für die Aussprache sind 30 Minuten vorgesehen. Bei einer Vereinbarten Debatte handelt es sich um Aussprachen über ein bestimmtes Thema ohne eine Vorlage oder eine Regierungserklärung als Beratungsgegenstand. (hau/26.05.2026)

