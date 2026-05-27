Mehr als 250 junge Erwachsene aus dem gesamten Bundesgebiet stellen in dem großangelegten Planspiel „Jugend und Parlament“ parlamentarische Verfahren nach und übernehmen für vier Tage die Rollen von fiktiven Abgeordneten.

Von Samstag, 6. Juni, bis Dienstag, 10. Juni 2026. beraten die in Fraktionen aufgeteilten jungen Erwachsenen vier fiktive Gesetzentwürfe. Die Initiativen werden am Montag ab 9 Uhr in erster Lesung unter Leitung von Bundestagsvizepräsidentin Josephine Ortleb (SPD) beraten und schließlich am Dienstag ab 9 Uhr im Rahmen einer Debatte im Plenarsaal des Bundestages zur Abstimmung gestellt.

Das Parlamentsfernsehen überträgt beide Plenardebatten von Jugend und Parlament live auf www.bundestag.de.

Die Teilnehmer des Planspiels sind zwischen 17 und 20 Jahre alt und wurden von Abgeordneten der fünf Bundestagsfraktionen nominiert. Sie durchlaufen alle wesentlichen Stationen parlamentarischer Arbeit. So nehmen sie an fingierten Fraktions- und Landesgruppensitzungen teil, wählen aus ihrer Mitte einen Fraktionsvorstand und beraten die Gesetzesvorhaben in Ausschusssitzungen und schließlich im Plenum. Die Plenarsitzungen werden von den Mitgliedern des aktuellen Bundestagspräsidiums geleitet. Dabei gilt es, die eigenen politischen Anliegen zu vertreten, mit Argumenten zu überzeugen und Mehrheiten dafür zu organisieren.

Podiumsdiskussion mit Abgeordneten

Nach einem Schlusswort von Bundestagspräsidentin Julia Klöckner tauschen sich die Jugendlichen in einer Podiumsdiskussion mit Abgeordneten aller Bundestagsfraktionen darüber aus, wie nah das Planspiel „Jugend und Parlament“ an der politischen und parlamentarischen Realität ist.

Das Parlamentsfernsehen übertragt die Podiumsdiskussion am Dienstag ab 13 Uhr live auf www.bundestag.de.

Mit dabei sind Michael Hose (Mitglied im Ausschuss für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend, CDU/CSU), Dr. Anja Weisgerber, stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion, Derya Türk-Nachbaur, Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion, Markus Frohnmaier, stellvertretender Vorsitzender der AfD-Fraktion, Britta Haßelmann, Vorsitzende der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und Sören Pellmann, Vorsitzender der Fraktion Die Linke. Moderiert wird die Podiumsdiskussion von Julie Kurz, Korrespondentin des ARD-Hauptstadtstudios. (ste/03.06.2026)