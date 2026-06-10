Zeit: Mittwoch, 10. Juni 2026, 11.30 bis 12.30 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 2.200



Der Ausschuss für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat sich am Mittwoch, 10. Juni 2026, in einer öffentlichen Anhörung dem Thema „Heute und morgen: Berufliche Bildung und Qualifizierung im Wandel“ gewidmet.

Das Gremium erörtert langfristige Weichenstellungen in der Bildungspolitik. Die 38 Mitglieder des Gremiums beschäftigen sich mit darüber hinaus mit unterschiedlichen gesellschaftspolitisch relevanten Themen. Ihre Aktivitäten zielen unter anderem darauf ab, Familien sowie Kinder und Jugendliche zu stärken, eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu erzielen, die Gleichstellung von Frauen und Männern zu fördern und – vor dem Hintergrund des demografischen Wandels – die Rahmenbedingungen für ein weitgehend selbstbestimmtes Leben der älter werdenden Bürgerinnen und Bürger weiterzuentwickeln. (10.06.2026)