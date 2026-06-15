Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages befassen sich Mittwoch, 24. Juni 2026, mit dem Bundesparteitag der Partei Die Linke. Dazu findet eine Aktuelle Stunde mit dem Titel „Inakzeptable Äußerungen des Co-Vorsitzenden Pantisano und antisemitische Tendenzen auf dem Bundesparteitag der Partei Die Linke“ auf Verlangen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD statt. Der Bundestagsabgeordnete Luigi Pantisano (Die Linke) hatte in einem Interview seiner Wahl als Parteivorsitzender am Sonntag, 21. Juni, in Potsdam der CDU eine „faschistische Politik“ vorgeworfen. Für die Aussprache ist eine Stunde vorgesehen. (eis/23.06.2026)