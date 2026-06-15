Liveübertragung: Donnerstag, 25. Juni, 12.30 Uhr

Auf die steuerliche Entlastung kleiner und mittlerer Einkommen zielen Anträge der Oppositionsfraktionen Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke ab, die das Parlament am Donnerstag, 25. Juni 2026, erstmals debattiert.

Der von den Grünen angekündigte Antrag mit dem Titel „Kleine und mittlere Einkommen entlasten – Vorschlag für eine umsetzbare und gegenfinanzierte Reform, die zudem Unternehmen entlastet“ soll nach der 60-minütigen Aussprache ebenso wie ein von der Linksfraktion avisierter Antrag „Steuern auf kleine und mittlere Einkommen senken, Spitzen- und Kapitaleinkommen gerecht besteuern, Ehegattensplitting reformieren“ zur weiteren Beratung dem federführenden Finanzausschuss überwiesen werden. (hau/15.06.2026)

