Liveübertragung: Mittwoch, 24. Juni, 17.30 Uhr

Am Mittwoch, 24. Juni 2026, findet im Bundestag eine Vereinbarte Debatte zum Themas Organspende statt. Dafür sind 120 Minuten eingeplant. Schon mehrfach hat das Parlament über die Einführung der sogenannten Widerspruchslösung bei der Organspende beraten. Diese sieht vor, dass jeder volljährige und einwilligungsfähige Mensch ein möglicher Organspender ist, wenn er eingewilligt oder nicht explizit widersprochen hat. Aktuell gilt die Entscheidungslösung, die eine aktive Zustimmung zur Organspende – etwa per Organspendeausweis fordert. (hau/15.06.2026)

