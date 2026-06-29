Liveübertragung: Mittwoch, 8. Juli, 19.15 Uhr

Die AfD-Fraktion hat zwei Anträge mit den Titeln „Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung auflösen – Dessen Zuständigkeiten ins Auswärtige Amt und ins Bundesministerium für Wirtschaft und Energie eingliedern“ und „Mehr Transparenz in der Entwicklungshilfe – Alle öffentlichen Entwicklungshilfeleistungen lückenlos veröffentlichen“ angekündigt, die am Mittwoch, 8. Juni 2026, erstmals im Bundestag debattiert werden sollen.

Nach halbstündiger Aussprache sollen eide Anträge dem federführenden Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung zur weiteren Beratung überwiesen werden. (hau/29.06.2026)

