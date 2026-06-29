Wirtschaftliche Zusammenarbeit

Auflösung des Entwicklungshilfeministeriums gefordert

Auf einem mattierten Glasschild sind links ein schwarzer Bundesadler und ein vertikaler Balken in Schwarz-Rot-Gold zu sehen. Auf dem Schild steht: Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.

Eingangsbereich des Hauptgebäudes des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung in Bonn. (© picture alliance / NurPhoto | Michael Nguyen)

Liveübertragung: Mittwoch, 8. Juli, 19.15 Uhr

Die AfD-Fraktion hat zwei Anträge mit den Titeln „Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung auflösen – Dessen Zuständigkeiten ins Auswärtige Amt und ins Bundesministerium für Wirtschaft und Energie eingliedern“  und „Mehr Transparenz in der Entwicklungshilfe – Alle öffentlichen Entwicklungshilfeleistungen lückenlos veröffentlichen“ angekündigt, die am Mittwoch, 8. Juni 2026, erstmals im Bundestag debattiert werden sollen. 

Nach halbstündiger Aussprache sollen eide Anträge dem federführenden Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung zur weiteren Beratung überwiesen werden. (hau/29.06.2026)
 