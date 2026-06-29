Liveübertragung: Donnerstag, 9. Juli, 12.30 Uhr

„Prävention gegen Linksextremismus stärken – Jugendschutz und Präventionsforschung ausbauen“ lautet der Titel eines von der AfD-Fraktion angekündigten Antrags, der am Donnerstag, 9. Juli 2026, erstmals im Bundestag beraten werden soll. Nach einstündiger Aussprache soll der Antrag dem federführenden Ausschuss für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend zur weiteren Beratung überwiesen werden. (hau/29.06.2026)