Zeit: Mittwoch, 14. Oktober 2026, 13 bis 19 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E. 600



Der Ausschuss für Digitales und Staatsmodernisierung hat sich am Mittwoch, 14. Oktober 2026, in einem öffentlichen Tagesordnungspunkt seiner im Übrigen nichtöffentlichen Sitzung mit dem „Bericht der Bundesregierung zu möglichen suchtfördernder Designs sozialer Medien und deren Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche und Gespräch mit Meta Platforms, Inc. zu den Konsequenzen des gerichtlichen Vergleichs in den USA“ befasst.

Der Ausschuss für Digitales und Staatsmodernisierung widmet sich den aktuellen netzpolitischen Themen einschließlich des Ausbaus der digitalen Infrastruktur. In dem 30-köpfigen Gremium sollen die verschiedenen Aspekte der Digitalisierung und Vernetzung fachübergreifend diskutiert und entscheidende Weichen für den digitalen Wandel, die Verwaltungsdigitalisierung und den Bürokratieabbau gestellt werden. (14.10.2026)